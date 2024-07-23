США попереджають про розширення співробітництва між росією та Китаєм в Арктиці

https://racurs.ua/ua/n197582-ssha-poperedjaut-pro-rozshyrennya-spivrobitnyctva-mij-rosiieu-ta-kytaiem-v-arktyci.html

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Влада Сполучених Штатів попередила про посилення співпраці між Китаєм та росією в Арктиці.

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Про це повідомила заступник міністра оборони США Кетлін Хікс.

Вона зазначила, що Арктика залишається «стратегічно важливим регіоном», оскільки зміна клімату створює нові можливості з погляду судноплавних маршрутів і ресурсів.

За словами Хікс, Китай виступає у ролі «важливого донора для російських енергетичних розробок в Арктиці». Крім того, між рф і КНР активізувалося і військове співробітництво — країни проводять «спільні навчання біля берегів Аляски».

Пекін за останнє десятиліття вклав у російські арктичні проєкти з видобутку палива та корисних копалень близько 90 млрд дол. Він працює разом із москвою над створенням «Полярного шовкового шляху» — нової гілки ініціативи китайського лідера Сі Цзіньпіна «Пояс і шлях».

росія та Китай домовились створити для перевезень Північним морським шляхом спільну організацію. Прикордонна служба ФСБ росії та Берегова охорона Китаю підписали двосторонню угоду про морське судноплавство в Арктиці. Між Санкт-Петербургом і Шанхаєм стартувало регулярне контейнерне судноплавство.

Виступ Хікс був присвячений публікації арктичної стратегії Пентагону. У документі регіон також названий «стратегічно важливим» для США, оскільки він включає «північні підступи до країни». Крім того, в Арктиці розташована значна частина оборонної інфраструктури США.

Арктична стратегія США передбачає, що до 2030 року Арктика може «вперше пережити практично безлідне літо». Це, своєю чергою, має призвести до розширення арктичних морських шляхів і відкрити доступ до ресурсів, що розташовані під товщею льоду.