В Україні навчальний рік розпочнеться 2 вересня, а завершиться 30 червня 2025 року

https://racurs.ua/ua/n197581-ministerstvo-osvity-povidomylo-datu-pochatku-navchalnogo-roku.html

Ракурс

В Україні навчальний рік розпочнеться 2 вересня, а завершиться 30 червня 2025 року.

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Про це 23 липня повідомило Міністерство освіти та науки.

Обласні адміністрації та засновники навчальних закладів забезпечать безпечний старт навчання залежно від безпекової ситуації в кожному регіоні: «У шкіл більше свободи у плануванні. Вони можуть самі коригувати структуру навчального року. Головне — враховувати безпекову та енергетичну ситуацію, вплив війни на учнів і можливі освітні втрати, — пише відомство у своєму Телеграм-каналі.

Раніше Міністерство освіти рекомендувало розпочинати рік раніше й до нього дослухалися в деяких регіонах.

Мер Львова Андрій Садовий у п’ятницю, 5 липня, повідомив, що цьогоріч навчальний рік у місті розпочнуть раніше — 19 серпня.

Таке рішення ухвалили, щоб гарантувати повноцінне навчання, зважаючи на прогнози непростої зими. А планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. У разі блекауту школи стануть пунктами незламності.