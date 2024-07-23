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Ракурс
Гравці київського "Динамо" відмовилися тиснути руки гравцям сербського "Партизана", бо ті їздили до Москви на товариські матчі з російськими клубами

Гравці київського «Динамо» ігноруватимуть сербський «Партизан» через поїздку суперника до Москви

23 лип 2024, 14:03
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Футболісти київського «Динамо» відмовилися від офіційних двосторонніх заходів із колегами з белградського «Партизана» через візит до Москви, де сербська команда грала дружні матчі з російськими клубами.


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Про це заявив головний тренер динамівців Олександр Шовковський під час пресконференції напередодні гри з сербами.

Ми з величезним, мʼяко кажучи, нерозумінням сприйняли поїздку футбольного клубу «Партизан» до Москви на товариський братський турнір, де вони провели серію матчів проти місцевих клубів та висловлювали знаки солідарності з тими, хто веде проти нас агресивну та загарбницьку війну, — наголосив тренер.

Сьогодні, 23 липня, о 21.00, «Динамо» і «Партизан» зіграють перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів на «Арені Люблін» у Польщі.

На цю гру не допущені сербські фанати, а на матч-відповідь у Белград — українські.

Джерело: Ракурс


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