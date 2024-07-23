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В «Резерв+» появилась специальная отметка о своевременном обновлении данных
В «Резерв+" появилась специальная отметка о своевременном обновлении данныхhttps://racurs.ua/n197583-v-rezerv-poyavilas-specialnaya-otmetka-o-svoevremennom-obnovlenii-dannyh.htmlРакурс
У тих, хто вчасно оновив військово-облікові дані у застосунку «Резерв+", з’явилася спеціальна позначка про це.
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Про це розповіли у Міноборони.
Для отримання позначки потрібно мати застосунок останньої версії та оновити документ.
У застосунку документ оновлюється так: треба натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов’язаного та клікнути на «Оновити документ» (третій пункт у меню).
Після цього на головній сторінці застосунку під написом «військово-обліковий документ» з’явиться галочка та напис «Дані уточнено вчасно». Про це пише «Ліга» із посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко.
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