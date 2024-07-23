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Ракурс
Блокировка трибуны Верховной Рады, фото: Петр Порошенко

Следующее заседание Рады начнется с рассмотрения закона о запрете российской церкви — Порошенко (ВИДЕО)

23 июл 2024, 15:55
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Наступне засідання Ради розпочнеться з закону про заборону російської церкви. Якщо найближчими днями цей закон не поставлять на розгляд, засідань Верховної Ради не буде.


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Про це заявив п’ятий президент України, а нині нардеп «Євросолідарності» Петро Порошенко за результатами переговорів, спричинених сьогоднішнім блокуванням депутатами трибуни парламенту.

За словами Порошенка, до засідання Ради робоча група напрацює декілька важливих питань:

  • про дедлайн — що це питання має бути вирішене до 20 серпня;
  • про те, щоб не лише уряд, але й Верховна Рада могли звертатися до суду щодо ліквідації УПЦ МП тощо.

Це стало можливим, бо всі фракції парламенту об'єднатися, крім ОПЗЖ. Навіть величезна частина «слуг» також вийшла і взяла участь у блокуванні трибуни, — наголосив Порошенко.

Источник: Ракурс


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