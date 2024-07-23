Блокировка трибуны Верховной Рады, фото: Петр Порошенко

https://racurs.ua/n197584-sleduuschee-zasedanie-rady-nachnetsya-s-rassmotreniya-zakona-o-zaprete-rossiyskoy-cerkvi.html

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Наступне засідання Ради розпочнеться з закону про заборону російської церкви. Якщо найближчими днями цей закон не поставлять на розгляд, засідань Верховної Ради не буде.

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Про це заявив п’ятий президент України, а нині нардеп «Євросолідарності» Петро Порошенко за результатами переговорів, спричинених сьогоднішнім блокуванням депутатами трибуни парламенту.

За словами Порошенка, до засідання Ради робоча група напрацює декілька важливих питань:

про дедлайн — що це питання має бути вирішене до 20 серпня;

про те, щоб не лише уряд, але й Верховна Рада могли звертатися до суду щодо ліквідації УПЦ МП тощо.