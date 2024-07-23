В Раде заблокировали трибуну до вынесения на рассмотрение закона о запрете церквей с центром в рф

https://racurs.ua/n197579-v-rade-zablokirovali-tribunu-do-vyneseniya-na-rassmotrenie-zakona-o-zaprete-cerkvey-s-centrom-v-rf.html

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У Верховній Раді депутати заблокували трибуну. Вони вимагають розгляду закону проти УПЦ МП.

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Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

За його словами, подальші засідання парламенту скасували. Наступні відбудуться вже в серпні.

Нардепка з «Голосу» Соломія Бобровська розповіла про ситуацію у парламенті.

Керівники фракцій «Слуги народу» (Мотовиловець), ОПЗЖ (Мамка) і група «Відновлення України» (Славицька) проголосували проти винесення законопроекту на розгляд Ради на погоджувальній раді.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики раніше переглянув висновок до проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій за реєстр. № 8371, який унеможливлює в Україні діяльність релігійних організацій, що мають звʼязки з росією.

До другого читання було розширено редакції деяких норм документа, зокрема у статті 3 тепер йдеться:

Зважаючи на те, що російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що здійснюються від імені російської федерації та ідеології «русского міра», діяльність російської православної церкви в Україні заборонена.

Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект в цілому.