Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней

https://racurs.ua/n197578-rada-podderjala-prodlenie-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii-na-90-dney.html

Ракурс

Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — до 9 листопада 2024 року.

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Про це 23 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект підтримали 339 нардепів, не голосували 16.

Тепер відповідні законопроєкти повинен підписати президент.

Це було вже 12-те голосування парламенту за ці два питання.