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Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 днейhttps://racurs.ua/n197578-rada-podderjala-prodlenie-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii-na-90-dney.htmlРакурс
Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — до 9 листопада 2024 року.
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Про це 23 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроект підтримали 339 нардепів, не голосували 16.
Тепер відповідні законопроєкти повинен підписати президент.
Це було вже 12-те голосування парламенту за ці два питання.
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