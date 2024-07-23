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Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 днів
Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днівhttps://racurs.ua/ua/n197578-rada-pidtrymala-prodovjennya-voiennogo-stanu-na-90-dniv.htmlРакурс
Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — до 9 листопада 2024 року.
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Про це 23 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроект підтримали 339 нардепів, не голосували 16.
Тепер відповідні законопроєкти повинен підписати президент.
Це було вже 12-те голосування парламенту за ці два питання.