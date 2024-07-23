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Ракурс
Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 днів

Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів

23 лип 2024, 12:57
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Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — до 9 листопада 2024 року.


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Про це 23 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект підтримали 339 нардепів, не голосували 16.

Тепер відповідні законопроєкти повинен підписати президент.

Це було вже 12-те голосування парламенту за ці два питання.

Джерело: Ракурс


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