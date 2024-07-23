32% українців готові до територіальних поступок росії заради миру, 55% проти - нове опитування

https://racurs.ua/ua/n197577-32-ukrayinciv-gotovi-do-terytorialnyh-postupok-rosiyi-zarady-myru-55-proty-nove-opytuvannya.html

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Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведено 16−22 травня та 20−25 червня 2024 року, показало, що більшість громадян (55%) не згодні на територіальні поступки росії задля припинення війни.

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Частка українців, які готові до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності, у травні 2024 року становила 32%, але, згідно з опитуванням, це число значно зросло з травня 2023 року.

Наприкінці 2023 року готових на поступки росії українців було 19%, у лютому 2024 року — 26%, а вже у травні 2024 року — 32%.

При цьому серед тих, хто загалом готовий до поступок, 73% хочуть відгородження від росії — щоб між Україною та Росією були закриті кордони, введені візи та митний контроль (серед тих, хто проти будь-яких поступок, за аналогічний підхід виступають приблизно стільки ж опитаних, 79%).

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, вважає важливим той факт, що в контексті можливих поступок українці проти «світу на будь-яких умовах».