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Ракурс
110 ОМБр знищила ще один російський штурмовик Су-25 на Донеччині

На Донеччині збили ще один російський Су-25 (ВІДЕО)

23 лип 2024, 12:18
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110 ОМБр знищила ще один російський штурмовик Су-25 на Донеччині.


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Сили оборони збили російський літак на Покровському напрямку.

В ОСУВ «Хортиця» та у 110 бригаді показали відео збиття. На кадрах видно, що російський літак збили з ПЗРК.

Збитий Су-25 летів у парі з іншим штурмовиком — вони мали обстрілювати українські позиції. «Приземлили» літак зенітники 110 механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

Враховуючи останні дані Генштабу, це вже 363 збитий літак від початку повномасштабного вторгнення рф. Орієнтовна вартість Су-25 «Грач» — 11 ммлн дол.

Джерело: Ракурс


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