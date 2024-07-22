Знесення Садиби Зеленських — влада Києва подасть позов на забудовника, поліція проводить обшукиhttps://racurs.ua/ua/n197549-znesennya-sadyby-zelenskyh-vlada-kyieva-podast-pozov-na-zabudovnyka-policiya-provodyt-obshuky.htmlРакурс
Влада Києва позиватиметься в суді до забудовника, який ввечері 19 липня у центрі столиці несанкціоновано зніс Садибу Зеленських, та до власників будівлі. І вимагатиме заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.
Про це сьогодні, 22 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
До того ж, землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт, — наголосив Кличко. — Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати.
Мер додав, що міська влада також наполягатиме, щоб правоохоронні органи зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби.
Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було обʼєктивним та винні були притягнуті до відповідальності, — зазначив він.
Прес-служба поліції Києва сьогодні повідомила, що правоохоронці проводить слідчі дії у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом незаконного знесення Садиби Зеленських
Наразі працівники поліції проводять обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка безпосередньо здійснювала демонтаж будівлі, — вказано в повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі відомства.
Зазначається, що кримінальне провадження здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу:
- за фактом умисного незаконного знищення об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298); самовільного будівництва (ч. 3 ст. 197−1);
- за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388).
У поліції наголошують, що зловмисники, не маючи будь-яких відповідних дозволів, за допомогою важкої будівельної техніки зруйнували будинок, на який судом було накладено арешт.
Поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю за вказаною адресою. Втім, за клопотанням адвокатів власників будинку, суд його скасовував. Востаннє, 18 січня та 19 лютого за ініціативи поліції та прокуратури на земельну ділянку та будинок було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій, — зазначили у поліції.