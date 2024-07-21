Прокуратура взялася за розслідування знесення історичної садиби Зеленських

Садибу Зеленських знесли в Києві. Фото: ОГП

https://racurs.ua/ua/n197511-prokuratura-vzyalasya-za-rozsliduvannya-znesennya-istorychnoyi-sadyby-zelenskyh.html

Ракурс

Знесення історичної садиби Зеленських у Києві розслідує Офіс генпрокурора.

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На будівлю на вулиці Кониського, 22 ще в січні цього року наклали арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження в межах справи про навмисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Про це Офіс генерального прокурора 21 липня повідомив у Telegram.

Прокурори клопотали про арешт будівлі. В ОГП пояснили, що згідно з генпланом Києва, ця ділянка входить до меж історичного ареалу столиці. А на проведення будівельних робіт потрібен дозвіл Міністерства культури.

Попри це, протягом тривалого часу там проводили будівельні роботи, зокрема капітальне будівництво. Прокуратура вказує: будівельні роботи проводили без відповідного погодження міністерства, тому всі роботи мали бути зупинені, — наголосили у відомстві.

Зазначається, що попри накладений арешт, 19 липня невідомі за допомогою будівельної техніки зруйнували садибу Зеленських. Дії зловмисників кваліфікували як знищення майна, на яке накладено арешт — ч. 1 ст. 388 КК України. А продовження будівництва всупереч накладеній забороні кваліфікували як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці — ч. 3 ст. 197−1 Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили місцеперебування техніки, яка була залучена для знесення будівлі. Там провели невідкладний обшук, а техніку вилучили.

Нагадаємо, 19 травня у центрі Києва на вулиці Кониського знесли садибу Зеленських — історичну будівлю, збудовану в 1890 році. У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА ситуацію зі знесенням садиби назвали «зухвалим та цинічним самоуправством».