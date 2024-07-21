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Байден та фон дер Ляєн обговорили підтримку України. Фото:
Байден обговорив із главою Єврокомісії подальшу підтримку Україниhttps://racurs.ua/ua/n197510-bayden-obgovoryv-iz-glavou-ievrokomisiyi-podalshu-pidtrymku-ukrayiny.htmlРакурс
Президент США Джо Байден зідзвонився з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
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Це була перша розмова після її переобрання на посаду голови Єврокомісії. У ході розмови лідери підтвердили свою відданість міцним відносинам між США та ЄС і спільному вирішенню найбільших світових проблем. Про це повідомила прес-служба Білого дому.
Також розмова торкнулася й України. Сторони обговорили не лише подальшу підтримку Києва, але й спроби притягнути країну-агресора рф до відповідальності за її вторгнення.
Фон дер Ляєн у соціальній мережі X прокоментувала розмову з американським лідером. Подякувавши президенту США за привітання, наголосила, що Сполучені Штати та Євросоюз стикаються зі спільними викликами — в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо, 18 липня Урсулу фон дер Ляєн обрали головою Єврокомісії на другий термін. За її призначення проголосував 401 депутат Європарламенту, проти — 284. Всього у процедурі голосування взяли участь 707 депутатів.