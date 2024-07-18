Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії

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Ракурс

Урсулу фон дер Ляєн обрали головою Єврокомісії на другий термін.

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Голосування було таємним, тому до останнього не було відомо чи вдасться голові Єврокомісії отримати цю посаду вдруге. За її призначення проголосував 401 депутат Європарламенту, проти — 284. Всього у процедурі голосування взяли участь 707 депутатів.

Перед цим Європарламент обговорював кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий п’ятирічний термін на чолі Європейської комісії.

Під час свого виступу політикиня заявила, що планує перетворити ЄС у військовий союз.

Фон дер Ляєн представляє найбільшу фракцію в Європарламенті — правоцентристську Європейську народну партію. Її кандидатуру схвалили також глави держав ЄС. Проте очікується, що кандидатура буде схвалена лише незначною більшістю, оскільки праві та вкрай ліві сили виступають проти. Раніше ЗМІ навіть припускали можливість того, що фон дер Ляєн можуть не переобрати.

У своєму програмному виступі перед депутатами нового скликання Європарламенту в Брюсселі фон дер Ляєн знову заявила про рішучість підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно». Вона піддала критиці тих, хто, на її думку, допомагає росії просувати її наративи. Прямо вона назвала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що його нещодавня поїздка до Москви була не «мирною» місією, як казав сам Орбан, а спробою «умиротворення».

Значну частину виступу глава Єврокомісії присвятила зміцненню обороноздатності ЄС перед лицем російської загрози. Вона пообіцяла створити «Європейський оборонний союз». Крім іншого, в Єврокомісії вперше з’явиться посада комісара з оборони. Спільні проекти ЄС у сфері оборони стосуватимуться, зокрема, ППО та захисту від кіберзагроз.

Також фон дер Ляєн пообіцяла подальше посилення контролю на зовнішніх кордонах, звинувативши росію та білорусь у тому, що вони використовують мігрантів із третіх країн для чинення тиску на ЄС. Вона пообіцяла втричі збільшити кількість співробітників спільної прикордонної патрульної служби ЄС.

Фон дер Ляєн виступила за подальше розширення ЄС, зокрема за прийняття до союзу України, Молдови та Грузії, однак зазначила, що їхнє прийняття до ЄС залежатиме від їхніх досягнень.

Для затвердження кандидатури глави Єврокомісії були необхідні 361 із 720 голосів. У центристської коаліції, що підтримує фон дер Ляєн, 401 мандат, проте очікувалося, що в таємному голосуванні деякі депутати можуть з різних причин проголосувати проти.

Допомогти фон дер Ляєн могли голоси опозиційних «Зелених» або консерваторів і реформістів.

У 2019 році Урсула фон дер Ляйєн пройшла голосування з мінімальною перевагою: вона отримала всього на дев’ять голосів більше, ніж їй було потрібно.