Офіційно відкупитися за корупцію - Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні

https://racurs.ua/ua/n197412-oficiyno-vidkupytysya-za-korupciu-rada-uhvalyla-zakonoproiekt-u-pershomu-chytanni.html

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Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 11340, який дозволить підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення.

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За законопроєкт проголосував 231 депутат. Це сталося попри застереження з боку НАБУ, САП та антикорупційного комітету.

Зокрема, голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радія пише, що редакція, винесена на перше читання, надає можливість підозрюваному чи обвинуваченому у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину отримати менш суворе покарання за умови просто часткового відшкодування збитку — без викриття інших учасників злочину.

Тобто кожен учасник корупційного злочину зможе просто відкупитися, запропонувавши будь-яку суму в обмін на угоду зі слідством. Не обов’язковим буде навіть повне відшкодування завданої шкоди чи збитків.

Законопроєкт ухвалили під егідою вимог Євросоюзу про перезапуск інституту угод. Цей документ Кабміну рекомендував схвалити Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності, пише «Бабель».

Передбачається, що закон про вдосконалення укладання угод зі слідством допоможе викривати топкорупціонерів й організаторів схем. Це зможуть робити «дрібніші» корупціонери й учасники схем, якщо підуть на угоду. Перезапуск інституту угод — частина вимог міжнародних партнерів.

Проти документу № 11340 виступають Антикорупційний комітет Ради, НАБУ і САП. Вони попереджали про ризики, а корупційний фактор в деяких нормах — чинна редакція закону дає можливість підозрюваному в корупції отримати менш суворе покарання, якщо він частково відшкодує збитки та визнає себе винуватим. Викриття спільників не буде обовʼязковою умовою.

САП і НАБУ заявляють, що викриття організаторів корупційного злочину має бути невід'ємною умовою для укладання угоди.

Законопроєкт, найімовірніше, будуть допрацьовувати до другого читання, оскільки він у фокусі союзників України.