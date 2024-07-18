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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Рашисти втратили три танки під час невдалої атаки на Курахівському напрямку (ВІДЕО)

18 лип 2024, 15:02
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На Курахівському напрямку російські загарбники кинули три танки і два БТРи з піхотою у спробі прориву оборони українських військових.


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Відповідне відео сьогодні, 18 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

На цих кадрах видно, як зухвало окупанти наближаються до наших позицій. Але як тільки входять у нашу зону відповідальності, тут же отримують міцного десантного від наших воїнів, — вказано в описі відео.

Зазначається, що протитанкові міни та ударні дрони розібрали ворожу колону на «запчастини»:

  • три танки було знищено;
  • два БТРи — пошкоджено;
  • ворожу піхоту, що вижила і кинулась в розсипну, знищили скидами.

Джерело: Ракурс


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