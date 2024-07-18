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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Рашисты потеряли три танка во время неудачной атаки на Кураховском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197415-rashisty-poteryali-tri-tanka-vo-vremya-neudachnoy-ataki-na-kurahovskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Курахівському напрямку російські загарбники кинули три танки і два БТРи з піхотою у спробі прориву оборони українських військових.
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Відповідне відео сьогодні, 18 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
На цих кадрах видно, як зухвало окупанти наближаються до наших позицій. Але як тільки входять у нашу зону відповідальності, тут же отримують міцного десантного від наших воїнів, — вказано в описі відео.
Зазначається, що протитанкові міни та ударні дрони розібрали ворожу колону на «запчастини»:
- три танки було знищено;
- два БТРи — пошкоджено;
- ворожу піхоту, що вижила і кинулась в розсипну, знищили скидами.
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