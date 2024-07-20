У Києві знесли Садибу Зеленських, фото: Національна поліція

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У центрі Києва на вулиці Кониського вчора, 19 травня, знесли Садибу Зеленських — історичну будівлю, збудовану в 1890 році. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин).

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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту.

Встановлюються обставини події.

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА ситуацію зі знесенням садиби назвали «зухвалим та цинічним самоуправством».