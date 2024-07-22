В Киеве снесли историческую Усадьбу Зеленский, фото: Полиция Киева

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Ракурс

Влада Києва позиватиметься в суді до забудовника, який ввечері 19 липня у центрі столиці несанкціоновано зніс Садибу Зеленських, та до власників будівлі. І вимагатиме заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.

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Про це сьогодні, 22 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

До того ж, землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт, — наголосив Кличко. — Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати.

Мер додав, що міська влада також наполягатиме, щоб правоохоронні органи зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби.

Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було обʼєктивним та винні були притягнуті до відповідальності, — зазначив він.

Прес-служба поліції Києва сьогодні повідомила, що правоохоронці проводить слідчі дії у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом незаконного знесення Садиби Зеленських

Наразі працівники поліції проводять обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка безпосередньо здійснювала демонтаж будівлі, — вказано в повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі відомства.

Зазначається, що кримінальне провадження здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу:

за фактом умисного незаконного знищення об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298); самовільного будівництва (ч. 3 ст. 197−1);

за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388).

У поліції наголошують, що зловмисники, не маючи будь-яких відповідних дозволів, за допомогою важкої будівельної техніки зруйнували будинок, на який судом було накладено арешт.