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Українські прикордонники ударами FPV-дронів знищили низку ворожих цілей на Півночі країни.
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Відповідне відео сьогодні, 22 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Півночі країни наші бійці уразили вантажівку та пункт технічного спостереження, — вказано в описі відео.
До того ж, окупанти встановили на щоглу GSM-звʼязку пристрій дальнього візуального спостереження комплексу «Муром-М», основу якого — відеокамеру далекого огляду та тепловізор — захисники успішно знищили, — додали в ДПСУ.
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