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Уничтожение российского комплекса наблюдения, скриншот видео

Российский «Муром» ликвидирован украинским дроном на Волчанском направлении (ВИДЕО)

3 июл 2024, 21:58
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Українські прикордонники бригади «Гарт» ударом дрона-камікадзе ліквідували пункт технічного спостереження окупантів «Муром-М».


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Подія сталася на Вовчанському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 3 липня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

На відео показано момент завдання удару дроном та наслідки влучання.

«Муром-М» — це російський комплекс для цілодобового автономного відео та тепловізійного спостереження, призначений для виявлення людей та техніки на відстані до 10 км.

Источник: Ракурс


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