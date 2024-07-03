Уничтожение российского комплекса наблюдения, скриншот видео

https://racurs.ua/n196955-rossiyskiy-murom-likvidirovan-ukrainskim-dronom-na-volchanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Українські прикордонники бригади «Гарт» ударом дрона-камікадзе ліквідували пункт технічного спостереження окупантів «Муром-М».

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Подія сталася на Вовчанському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 3 липня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

На відео показано момент завдання удару дроном та наслідки влучання.

«Муром-М» — це російський комплекс для цілодобового автономного відео та тепловізійного спостереження, призначений для виявлення людей та техніки на відстані до 10 км.