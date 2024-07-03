Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російського комплексу спостереження, скріншот відео
Російський «Муром» ліквідований українським дроном на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196955-rosiyskyy-murom-likvidovanyy-ukrayinskym-dronom-na-vovchanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські прикордонники бригади «Гарт» ударом дрона-камікадзе ліквідували пункт технічного спостереження окупантів «Муром-М».
.
Подія сталася на Вовчанському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 3 липня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.
На відео показано момент завдання удару дроном та наслідки влучання.
«Муром-М» — це російський комплекс для цілодобового автономного відео та тепловізійного спостереження, призначений для виявлення людей та техніки на відстані до 10 км.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...