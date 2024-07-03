Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російського комплексу спостереження, скріншот відео

Російський «Муром» ліквідований українським дроном на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

3 лип 2024, 21:58
999

Українські прикордонники бригади «Гарт» ударом дрона-камікадзе ліквідували пункт технічного спостереження окупантів «Муром-М».


.

Подія сталася на Вовчанському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 3 липня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

На відео показано момент завдання удару дроном та наслідки влучання.

«Муром-М» — це російський комплекс для цілодобового автономного відео та тепловізійного спостереження, призначений для виявлення людей та техніки на відстані до 10 км.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів