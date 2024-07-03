США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США

https://racurs.ua/ua/n196954-ssha-ogolosyly-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

Ракурс

США оголосили про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння.

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Про це повідомляється на сайті Міноборони США.

Цей пакет надається в межах повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб України на суму до 150 млн дол. США.

Він включає:

ракети для ЗРК HAWK;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 81 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

підривне обладнання та боєприпаси;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків.

Крім того, Міністерство оборони США оголошує про закупівлю значного пакету перехоплювачів протиповітряної оборони з використанням близько 2,2 млрд. доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Ці кошти будуть використані для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони PATRIOT та NASAMS для України.