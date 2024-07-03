США объявили новый пакет военной помощи Украине

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Украина получит новый пакет военной помощи от США, фото:
США объявили новый пакет военной помощи Украинеhttps://racurs.ua/n196954-ssha-obyavili-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
США оголосили про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння.
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Про це повідомляється на сайті Міноборони США.
Цей пакет надається в межах повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб України на суму до 150 млн дол. США.
Він включає:
- ракети для ЗРК HAWK;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 81 мм;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
- тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків.
Крім того, Міністерство оборони США оголошує про закупівлю значного пакету перехоплювачів протиповітряної оборони з використанням близько 2,2 млрд. доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Ці кошти будуть використані для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони PATRIOT та NASAMS для України.
Адміністрація Байдена планує прискорити постачання цих озброєнь, змінивши черговість майбутніх поставок для України за програмою «Зовнішні військові продажі». В результаті Україна отримає перехоплювачі, яких вона терміново потребує для захисту свого населення та критично важливої інфраструктури від повітряних атак з боку росії, — зазначають у відомстві.
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