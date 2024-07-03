Рашисты 3 июля ударили КАБами по Харькову, фото: Харьковская областная прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 3 липня, близько 16.00 завдали три авіаудари по Харкову.

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Один із ударів прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два — по житловій забудові Київського району, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті:

постраждали 14 людей, серед них восьмирічний хлопчик та немовля, якому два тижні;

пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО, спортивну залу.

Прокурори встановили, що удари були завдані УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см) з н.п. батрацька дача бєлгородської області рф, — зазначають у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).