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Ракурс
Рашисти 3 липня вдарили КАБами по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові внаслідок російських авіаударів постраждали 14 людей (ФОТО, ВІДЕО)

3 лип 2024, 21:06
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Російські загарбники сьогодні, 3 липня, близько 16.00 завдали три авіаудари по Харкову.


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Один із ударів прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два — по житловій забудові Київського району, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті:

  • постраждали 14 людей, серед них восьмирічний хлопчик та немовля, якому два тижні;
  • пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО, спортивну залу.

Прокурори встановили, що удари були завдані УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см) з н.п. батрацька дача бєлгородської області рф, — зазначають у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти 3 липня вдарили КАБами по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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