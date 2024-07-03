Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами, фото: «Українські національні новини»

Рашисти вдарили по Харкову трьома КАБами — шестеро поранених

3 лип 2024, 18:04
999

Російські загарбники сьогодні, 3 липня, близько 16.00 вдарили по району житлової забудови у Київському районі Харкова щонайменше трьома керованими авіабомбами.


.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Зафіксовані два місця прильотів. На одному з них внаслідок удару зруйновано два приватні будинки. З-під руїн було врятовано восьмирічного хлопчика. Також була інформація щодо ще однієї дитини під завалами, котра не підтвердилася.

За іншою адресою сталося загоряння трави.

Наразі відомо про шістьох постраждалих:

  • восьмирічного хлопчика, 74-річну жінку та 75-річного чоловіка госпіталізували;
  • 38-річному чоловіку та двом жінкам надали допомогу на місці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів