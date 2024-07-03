кремль готується використовувати дітей для здійснення своїх агресивних задумів, фото: російські ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n196946-rashysty-gotuut-do-boyovyh-diy-ditey-z-okupovanyh-terytoriy-cns.html

Ракурс

Російські загарбники активно готують мобілізаційний ресурс для своєї терористичної армії, для чого проводять військові навчання для старшокласників з тимчасово окупованих територій України.

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Про це сьогодні, 3 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Чергова партія дітей із тимчасово окупованої Херсонщини поїхала у Калмикію, щоб в межах «патріотичної зарніци 2.0» навчитися управляти БПЛА на полі бою. Для цього росіяни забезпечили табір безпілотниками, які використовують у війні проти України, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що кремль чітко дотримується своєї лінії — ціною життів простих людей реалізовувати імперські амбіції.

І навіть якщо це будуть діти — байдуже. Більше того, в москві добре розуміють, що саме діти є основним фундаментом для втілення своїх нелюдських планів. Тому й системно проводять «перевиховання» дітей з тимчасово окупованих територій, — наголошують у ЦНС.

Окрім цього, у росії активно шукають живу силу, щоб поповнити свої безпрецедентні втрати в Україні.