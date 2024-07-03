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кремль готовится использовать детей для осуществления своих агрессивных замыслов, фото: российские СМИ
Рашисты готовят к боевым действиям детей с оккупированных территорий — ЦНСhttps://racurs.ua/n196946-rashisty-gotovyat-k-boevym-deystviyam-detey-s-okkupirovannyh-territoriy-cns.htmlРакурс
Російські загарбники активно готують мобілізаційний ресурс для своєї терористичної армії, для чого проводять військові навчання для старшокласників з тимчасово окупованих територій України.
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Про це сьогодні, 3 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Чергова партія дітей із тимчасово окупованої Херсонщини поїхала у Калмикію, щоб в межах «патріотичної зарніци 2.0» навчитися управляти БПЛА на полі бою. Для цього росіяни забезпечили табір безпілотниками, які використовують у війні проти України, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що кремль чітко дотримується своєї лінії — ціною життів простих людей реалізовувати імперські амбіції.
І навіть якщо це будуть діти — байдуже. Більше того, в москві добре розуміють, що саме діти є основним фундаментом для втілення своїх нелюдських планів. Тому й системно проводять «перевиховання» дітей з тимчасово окупованих територій, — наголошують у ЦНС.
Окрім цього, у росії активно шукають живу силу, щоб поповнити свої безпрецедентні втрати в Україні.
Для цього йде вербування підлітків на війну проти України, — зазначають у ЦНС і закликають інформувати про розташування ворога, його позиції та техніку до відповідного чат-бота.
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