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Последствия российских ударов, фото: Силы обороны Юга Украины
Рашисты ударом FPV-дрона сожгли 15 га зерновых в Николаевской области (ФОТО)https://racurs.ua/n196945-rashisty-udarom-fpv-drona-sojgli-15-ga-zernovyh-v-nikolaevskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 2 липня, використовуючи FPV-дрон, скинули запалювальні боєприпаси на околиці Куцурубської громади Миколаївської області, в результаті чого було знищено понад 15 га зернових.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України.
Це не поодинокий факт, коли своєю ціллю загарбники обирають цивільне населення, — наголошують у Силах оборони.
Так, 1 липня російські військові обстріляли з РСЗВ місто Очаків Миколаївського району, внаслідок чого загорілися приватні будинки, господарчі споруди та рекреаційна зона. Також було пошкоджено місцевий газогін.
Такими діями рф вчергове показує, що головна її ціль — це знищення цивільного населення, господарств та критичної інфраструктури, — наголошують у Силах оборони. — росія залишає за собою лише попіл та страждання.
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