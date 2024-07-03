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Ракурс
Последствия российских ударов, фото: Силы обороны Юга Украины

Рашисты ударом FPV-дрона сожгли 15 га зерновых в Николаевской области (ФОТО)

3 июл 2024, 16:58
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Російські загарбники вчора, 2 липня, використовуючи FPV-дрон, скинули запалювальні боєприпаси на околиці Куцурубської громади Миколаївської області, в результаті чого було знищено понад 15 га зернових.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України.

Це не поодинокий факт, коли своєю ціллю загарбники обирають цивільне населення, — наголошують у Силах оборони.

Так, 1 липня російські військові обстріляли з РСЗВ місто Очаків Миколаївського району, внаслідок чого загорілися приватні будинки, господарчі споруди та рекреаційна зона. Також було пошкоджено місцевий газогін.

Такими діями рф вчергове показує, що головна її ціль — це знищення цивільного населення, господарств та критичної інфраструктури, — наголошують у Силах оборони. — росія залишає за собою лише попіл та страждання.

Наслідки російських ударів, фото: Сили оборони Півдня України

Источник: Ракурс


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