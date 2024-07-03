Рашисты казнили более 100 украинских пленных, фото: «Вконтакте»

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Російські загарбники вбили 62 українських військових під час здачі в полон. За цим фактом правоохоронці наразі розслідують 28 кримінальних справ.

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Вже після здачі в полон у місцях несвободи, зокрема в Оленівці, були страчені понад 110 полонених воїнів ЗСУ. Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Він зазначив, що розслідувати такі злочини складно, оскільки відсутній доступ до відповідної території, а іноді і до тіл загиблих.

Але є різні технології, які дозволяють нам максимально задокументувати, що відбулося, навіть не маючи доступу, — зазначив Бєлоусов.

Так, за словами Бєлоусова, стосовно теракту в Оленівці, котрий стався 29 липня 2022 року й забрав життя понад 50 полонених українських військових, наразі здійснено обстеження тіл військовополонених, які були повернуті, допитано сотні людей — інформація збирається як національними органами, так і партнерами з інших країн.

У цій справі ми обережні з точки зору певних оголошень, тому що коли помилимося в прізвищах або в підрозділах, то поставимо під сумнів наше розслідування, — наголосив він. — Справа складна, але ми віримо, що зможемо встановити поіменно всіх, хто керував цим. У нас багато напрацювань саме по цьому закладу.

Щодо обставин цинічного убивства Олександра Мацієвського, котрий, коли в нього стріляли, вигукнув: «Слава Україні!», робота також ведеться.

Але справа складна, проте ми рухаємося, поступово звужуємо коло до того, хто це може бути. Ми віримо, що перспектива є, — зазначив Бєлоусов.

Джерело: «Укрінформ»