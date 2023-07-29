Год назад военные преступники рф взорвали барак с военнопленными в Оленивке

https://racurs.ua/n185614-god-nazad-voennye-prestupniki-rf-vzorvali-barak-s-voennoplennymi-v-olenivke.html

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У ніч на 29 липня 2022 року воєнні злочинці окупаційної армії росії підступно вбили щонайменше 53 захисників Маріуполя. Росіяни підірвали барак в Оленівці, куди напередодні перевели 193 військовополонених азовців.

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Впродовж кількох годин воєнні злочинці не допускали на місце теракту лікарів — навіть тих, яких незаконно утримували в Оленівці. Згодом пропагандисти рф опублікували список з іменами 46 убитих, але реальна кількість загиблих була більша. Дехто з поранених загинув дорогою до лікарні. Після цього родини азовців зіштовхнулися з бездіяльністю Міжнародного комітету Червоного хреста та ООН — на місці злочину не побували правозахисники, місію швидко розформували.

Восени країна-терорист росія повернула тіла вбитих, але більшість були у жахливому стані, знадобилася ДНК-експертиза. Тепер рідні азовців просять Україну започаткувати Дні вшанування пам’яті загиблих внаслідок теракту.

Українське слідство й досі не може збагнути мотивів скоєння теракту, що призвів до загибелі українських військовополонених на території колонії в окупованій Оленівці.

На жаль, не можемо зрозуміти, з яких мотивів це зроблено. Очевидно, що це воєнний злочин. російська федерація цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права. Вона зобов’язана забезпечити відповідний захист військовополоненим, якими були люди, які перебували в Оленівці, але цього не було зроблено, тому важко зараз говорити про мотиви, через які вони це зробили: чи була це ненависть до наших військовослужбовців за спротив збройній агресії, чи якісь особисті мотиви. Але очевидно, що було скоєно воєнний злочин, тут ні в кого немає жодних сумнівів, — розповів заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Тарас Семків в ефірі «Радіо Свобода».

Офіс генпрокурора досі не має даних щодо точної кількості загиблих та поранених в Оленівці, оскільки Україна поки не має доступу до цієї території для розслідування.

Нагадаємо, торік 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК «Вагнера» за особистою вказівкою євгена пригожина, не узгодивши це з керівництвом міноборони росії.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.

Підрозділи «Азову» оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

Нагадаємо, вшанувати пам’ять героїв можна запустивши промінь світла у небо в день роковин теракту 29 липня о 21.30. Це може бути ліхтарик телефону або ж простий ліхтар. Все, що потрібно — ввімкнути його та направити в небо.