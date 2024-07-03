«Укрэнерго» предупреждает о мошенниках, использующих название компании

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Недоброчесні користувачі соцмереж знов використовують назву «Укренерго» для заманювання українців на свої сторінки.
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Про це попереджає прес-служба компанії.
Наші підписники прислали нам черговий приклад відверто «клікбейтної» сторінки із фейковим попередженням про те, що «світла не буде», — зазначають в «Укренерго». — При цьому, шахраї, заради збільшення кількості відвідувань, не гребують жодними методами. Просто на фейсбук-сторінці фейкового «Укренерго» є посилання ще й на телеграм-канал, де нібито можна зробити запис в е-чергу для відвідання ТЦК.
В «Укренерго» закликають бути обачними у виборі джерела інформації та не переходите за підозрілими посиланнями.
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