Украинские чиновники накануне саммита НАТО встретились в США с Остином, Блинкеном и Салливаном

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Українська урядова делегація 2−3 липня перебуває у США.

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Після зустрічей з главою Пентагона Ллойдом Остіном та держсекретарем Ентоні Блінкеном голова канцелярії президента України Андрій Єрмак, віце-премʼєрка з питань европейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко провели раунд консультацій із американською делегацією на чолі з радником із питань національної безпеки президента США Джейком Салліваном.

Єрмак у своїх соцмережах написав спочатку, що «зброї буде більше», а згодом уточнив, що Стефанішина окреслила головні очікування України від результатів Саміту НАТО у Вашингтоні та наголосила на важливості рішень, які сприятимуть розбудові оборонних спроможностей.

Міністр оборони Умєров зазначив, що нам потрібне посилення та збільшення кількості батарей ППО, ракети до них. Обговорили майбутні поставки засобів ППО в Україну.

Міністр енергетики Герман Галущенко поінформував присутніх про наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі та потреби України в цій сфері. Окрему увагу приділили підтримці енергетичної безпеки України з боку США.

2 липня Ллойд Остін після зустрічі з українськими урядовцями анонсував надання Україні військової допомоги на 2,3 млрд дол.

Він заявив, що Сполучені Штати незабаром оголосять про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на суму 2,3 мільярда доларів, яка включатиме протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для систем ППО Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в НАТО погодили допомогу Україні на €40 млрд в наступному році. Reuters пише, що лідери країн НАТО підпишуть це зобов’язання наступного тижня під час саміту у Вашингтоні. Саміт відбудеться 9−11 липня.