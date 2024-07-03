Мошенники похитили у житомирской журналистки 139 тыс. грн донатов на дрон для ее мужа-военного

https://racurs.ua/n196941-moshenniki-pohitili-u-jitomirskoy-jurnalistki-139-tys-grn-donatov-na-dron-dlya-ee-muja-voennogo.html

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Шахраї викрали у житомирської журналістки Тетяни Хмель 139 тис. грн, які вона зібрала на дрон для свого чоловіка-військового.

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За словами Тетяни, шахраї створили клон чат-бота monobank і спілкувалися з нею від імені «працівника банку». Який знав про останні надходження на банку для збору на квадрокоптер Mavic 3-T — її журналістка відкрила в травні для підрозділу свого чоловіка, який несе службу в ДШВ.

У травні ж, за її словами, було створено точну копію чат-боту Monobank, в якому вона вела комунікацію щодо стану своїх рахунків і навіть отримувала консультації.

А 1 липня в цьому чат-боті Тетяні прийшло повідомлення, що її рахунок буде заблоковано через надмірну активність і нецільове зарахування коштів. Оскільки «співробітник банку» не запитував нічого підозрілого (наприклад, даних її картки), а сам називав їй суми транзакцій й імена людей, які надіслали кошти, підозр у журналістки не виникло.

А коли вона вивела гроші з банки на свою картку, всі кошти з неї зникли.