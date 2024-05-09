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В сети распространяют фейковый «график отключений электроэнергии»

Фейковый «график отключений электроэнергии» распространяют в соцсетях — Укрэнерго

9 мая 2024, 21:59
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«Укренерго» попереджає про появу у популярному месенджері Telegram фейкового «графіку відключень електроенергії», який поширюють, використовуючи логотип компанії.


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Про це сьогодні, 9 травня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Увага! Шахраї вкотре використовують логотип та назву нашої компанії у своїх цілях. Вони знову розповсюджують фейкове повідомлення про відключення через телеграм-канал, який сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог, — наголошують у компанії.

В «Укренерго» зазначають, що не публікують жодних графіків — актуальну інформацію про енергопостачання слід відстежувати на офіційному сайті місцевого обленерго чи в особистому кабінеті споживача.

Источник: Ракурс


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