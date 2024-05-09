В Киеве снизят яркость уличных фонарей из-за дефицита электроэнергии

В Киеве снизят яркость уличных фонарей из-за дефицита электроэнергииhttps://racurs.ua/n195165-v-kieve-snizyat-yarkost-ulichnyh-fonarey-iz-za-deficita-elektroenergii.htmlРакурс
Російська масована ракетно-дронова атака ворога на енергетичні об'єкти спричинила дефіцит в енергосистемі країни, що змушує «Укренерго» вимушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18.00 до 24.00.
У зв’язку з цим столиця шукає варіанти економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже ухвалене рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць, повідомляє прес-служба КМВА.
Повністю виключати усі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%, — зазначають у КМВА.
У КМВА наголошують, що наразі за рахунок звичайних побутових споживачів електроенергію на економитимуть — постачання в квартири киян відбуватиметься без обмежень.
Водночас мешканців столиці закликають економити електроенергію, щоб допомогти «Укренерго» уникнути потенційних крайніх заходів — застосування аварійних відключень для побутових споживачів по всій Україні.
Наполегливо прошу усіх мешканців столиці — економте!!! Особливо у найважливіші для енергосистеми години навантажень — з 18.00 по 23.00, — наголосив очільник КМВА Сергій Попоко. — Не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях. Допомагайте своєю економією балансувати енергосистему!