У Києві зменшать яскравість вуличних ліхтарів через дефіцит електроенергії

У Києві знайшли спосіб зменшити дефіцит електроенергії, фото: Офіційний портал Києва

https://racurs.ua/ua/n195165-u-kyievi-zmenshat-yaskravist-vulychnyh-lihtariv-cherez-deficyt-elektroenergiyi.html

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Російська масована ракетно-дронова атака ворога на енергетичні об'єкти спричинила дефіцит в енергосистемі країни, що змушує «Укренерго» вимушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18.00 до 24.00.

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У зв’язку з цим столиця шукає варіанти економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже ухвалене рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць, повідомляє прес-служба КМВА.

Повністю виключати усі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%, — зазначають у КМВА.

У КМВА наголошують, що наразі за рахунок звичайних побутових споживачів електроенергію на економитимуть — постачання в квартири киян відбуватиметься без обмежень.

Водночас мешканців столиці закликають економити електроенергію, щоб допомогти «Укренерго» уникнути потенційних крайніх заходів — застосування аварійних відключень для побутових споживачів по всій Україні.