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Українська ГЕС після російських ударів. Фото: «Укргідроенерго»

Дві ГЕС в Україні вивели з експлуатації після обстрілу рф — «Укргідроенерго»

9 тра 2024, 15:20
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Дві українські ГЕС вивели з експлуатації після російського обстрілу.


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У середу, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано обʼєктам гідроенергетики. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Про це «Укргідроенерго» 9 травня повідомило у Facebook.

Зазначається, що для ремонту та відновлення знищеного обладнання потрібні великі зусилля та значні фінансові витрати.

Тим часом «Укренерго» повідомило, що 9 травня в українській енергосистемі знову виник значний дефіцит енергії через масштабні пошкодження електростанцій. Сьогодні ввечері з 18.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності для бізнесу. Не виключені й аварійні відключення для побутових споживачів. Українців закликали зменшити споживання енергії.

Нагадаємо, 8 травня росія здійснила масований удар по Україні з повітря. Зокрема, крилаті ракети влучили в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі та обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області. На Вінниччині також був обстріляний об'єкт критичної інфраструктури, там виникла велика пожежа.

Джерело: Ракурс


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