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Украинская ГЭС после российских ударов. Фото: «Укргидроэнерго»
Две ГЭС в Украине вывели из эксплуатации после обстрелов рф — «Укргидроэнерго»https://racurs.ua/n195158-dve-ges-v-ukraine-vyveli-iz-ekspluatacii-posle-obstrelov-rf-ukrgidroenergo.htmlРакурс
Дві українські ГЕС вивели з експлуатації після російського обстрілу.
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У середу, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано обʼєктам гідроенергетики. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Про це «Укргідроенерго» 9 травня повідомило у Facebook.
Зазначається, що для ремонту та відновлення знищеного обладнання потрібні великі зусилля та значні фінансові витрати.
Тим часом «Укренерго» повідомило, що 9 травня в українській енергосистемі знову виник значний дефіцит енергії через масштабні пошкодження електростанцій. Сьогодні ввечері з 18.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності для бізнесу. Не виключені й аварійні відключення для побутових споживачів. Українців закликали зменшити споживання енергії.
Нагадаємо, 8 травня росія здійснила масований удар по Україні з повітря. Зокрема, крилаті ракети влучили в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі та обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області. На Вінниччині також був обстріляний об'єкт критичної інфраструктури, там виникла велика пожежа.