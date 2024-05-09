рф может использовать производимые в Ужгороде системы спутниковой связи. Фото: «Следствие.Инфо»

https://racurs.ua/n195157-armiya-rf-mojet-ispolzovat-sistemy-sputnikovoy-svyazi-proizvodimye-v-ujgorode-smi.html

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Російська армія може використовувати системи супутникового інтернет-звʼязку, які виробляють в Ужгороді.

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У 2023 році до країни-агресора завезли близько 22 тис. систем супутникового інтернет-звʼязку Gilat SkyEdge на суму близько 5 млн дол. Це обладнання для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляють в Ужгороді. Цим займається завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit. Про це заявили журналісти «Слідства.Інфо», які ознайомилися із митними даними.

Також зазначається, що в російських ЗМІ регулярно зʼявляються свідчення про передачу систем Gilat SkyEdge на фронт.

Ці системи масово продають дилери по всій території російської федерації. А в примітках до техніки вказується, що вони «підходить для потреб СВО».

Це одна з причин, чому «тарілки» Gilat можна побачити у звітах і інших «помічників» армії російських загарбників, — йдеться в розслідуванні.

Нагадаємо, російські окупанти на фронті використовують системи супутникового зв’язку Starlink. У Головному управлінні розвідки заявляли, що країна-агресор закуповує американські термінали в арабських країнах, а вартість однієї системи становить близько 2 тис. дол.

Джерело: «Слідство.Інфо»