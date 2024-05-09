Зеленский уволил Залужного с военной службы. Фото:

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Ракурс

Валерія Залужного офіційно звільнено з військової служби.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерала Валерія Залужного з військової служби у відставку за станом здоров’я з правом носіння військової форми одягу. Відповідний указ за 8 травня з’явився на сайті глави держави.

Окремим указом Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії.

Також указом з посади командувача Сил спеціальних операцій звільнили Сергія Лупанчука. Новим командувачем ССО призначено Олександра Трепака.

Ще одним указом президент призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки Збройних сил України.

Нагадаємо, у березні ЗМІ повідомляли, що військово-лікарська комісія визнала генерала Валерія Залужного непридатним для служби в ЗСУ. Зазначалося, що після звільнення зі своєї посади президент вивів Залужного у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки й досвіду Залужного, міністр оборони Рустем Умєров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський.