Залужного ВЛК визнала непридатним до служби. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193147-vlk-vyznala-zalujnogo-neprydatnym-do-slujby-v-armiyi-zmi.html

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Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК.

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Військово-лікарська комісія визнала генерала непридатним для служби в українській армії. Після звільнення зі своєї посади президент вивів Залужного у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Рустем Умєров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. Про це 9 березня повідомило ZN.UA із посиланням на джерела.

Зазначається, що за цих умов екс-головнокомандувач вирішив звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Видання зазначає, що редакція не має інформації про те, чи підписав рапорт Умєров після заяви Зеленського про намір направити Залужного послом України у Велику Британію.

У статті йдеться, що кількатижнева затримка з рішенням питання пов’язана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази. Тому зараз немає чіткої ясності, хто має звільняти Залужного у званні генерала з військової служби — міністр оборони своїм наказом, чи президент своїм указом, як раніше звільняли генералів української армії.

Нагадаємо, 7 березня в МЗС заявили, що президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Джерело: ZN.UA