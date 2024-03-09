БПЛА могли атакувати літаки А-50 у Таганрозі. Карта: «Радіо Свобода»

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Ракурс

Метою атаки дронів на територію росії вночі 9 березня міг стати аеродром з літаками А-50 у Таганрозі.

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Один з ударних БПЛА впав і вибухнув за 900 м від місця, де раніше на супутниковому знімку було помічено російський літак далекої радіолокаційної розвідки. Очевидці повідомляли про «масовий» наліт безпілотників на місто і як мінімум про п’ять вибухів. Про це повідомила «Радіо свобода».

Як раніше повідомлялося, з початку року росія втратила вже два літаки ДРЛВ А-50 в районі Азовського моря. Таким чином на озброєнні армії країни-агресора залишилося ще п’ять-шість таких машин у льотному стані.

Вартість А-50 коливається в районі півмільярда доларів. Ці літаки росіяни використовують для розвідки та координації комбінованих ударів, наприклад, що завдаються одночасно стратегічними бомбардувальниками та крилатими ракетами.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня російський Таганрог понад годину перебував під атакою дронів. Міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва, де модернізують літаки ДРЛВ А-50, А-100 та обслуговують стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-142.

Джерело: «Радіо Свобода»