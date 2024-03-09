Республіканці розробляють альтернативний проект допомоги Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193145-respublikanci-rozroblyaut-alternatyvnyy-proekt-dopomogy-ukrayini-zmi.html

Ракурс

Республіканська партія США розробляє власний проект допомоги Україні.

.

Над створенням цього законопроекту працюють спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників. Законодавці вважають, що альтернативний проект зможе пройти Конгрес без відштовхування консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування України. Про це повідомило NBC News.

Три джерела зазначили, що плани знаходяться на попередній стадії і далекі від повної реалізації. Однак республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими ухвалити закон, як тільки Конгрес затвердить бюджетні закони.

Неназвані представники Палати представників повідомили, що голосування за допомогу України перенесуть на квітень. Це пов’язано із запланованою двотижневою перервою в роботі Конгресу наприкінці березня.

Представники Республіканської партії пропонують виділити частину невоєнної допомоги у формі кредиту. Зазначається, що підтримка довгострокових зусиль Києва щодо відновлення України залежатиме від кредиту відповідно до цього плану. А конфісковані російські активи можуть використати як заставу за кредитами.

Нагадаємо, 19 лютого Палата представників схвалила законопроект про запобігання закриттю уряду. Цей тимчасовий захід, вже четвертий за рахунком, необхідний для забезпечення роботи федеральних установ США у фінансовому році, що розпочався 1 жовтня.

Джерело: NBC News