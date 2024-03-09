ЗСУ вночі відбили атаку «Шахедів», але були й влучання. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n193144-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-shahedamy-buly-vluchannya.html

Ракурс

Атаку дронів відбивали українські Сили оборони у ніч на 9 березня.

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Росіяни запустили 15 ударних безпілотників типу Shahed з району мису Чауда в окупованому Криму та російського Приморсько-Ахтарська. Напад з повітря відбивали зенітні ракетні підрозділи ЗСУ та мобільні вогневі групи Сил оборони. Про це Повітряні сили Збройних сил України 9 березня повідомили у Telegram.

Захисники неба зуміли знищити 12 «Шахедів» у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

Влучання російських дронів було зафіксоване на Дніпропетровщині. Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ворожі безпілотники влучили в промислове підприємство в Криворізькому районі. Там виникла пожежа, але минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російський дрон-камікадзе Shahed застряг у гвинті вітряка у Миколаївській області. Бойова частина БПЛА не вибухнула, тому сапери демонтували її з висоти 55 м, що еквівалентно 18-поверховому будинку.