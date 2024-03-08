Бойова частина «Шахеда» застрягла у вітряку. Фото: поліція Миколаїщини

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Російський дрон-камікадзе Shahed застряг у гвинті вітряка у Миколаївській області.

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Поліцейські вибухотехніки під час висотного розмінування знешкодили бойову частину ворожого БПЛА. Уламки «Шахеда» були небезпечними, але сапери демонтували їх з висоти 55 м, що еквівалентно 18-поверховому будинку. Про це 8 березня повідомила поліція Миколаївської області.

Експерти з’ясували, що бойова частина дрона не вибухнула після влучання «Шахеда», але залишилась всередині електрогенеруючої підстанції, залишаючись небезпечною для громадян.

Демонтаж ускладнювався тим, що частина безпілотника знаходилась у важкодоступному місці гвинта вітряка. Однак вибухотехніки Нацполіції впоралися із завданням.

Нагадаємо, вночі 8 березня російські окупанти атакували південь та схід України однією зенітною керованою ракетою С-300, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 37 ударним БПЛА типу Shahed. Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби. збили 33 «Шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.