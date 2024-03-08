Франція може відправити війська в Україну. Фото:

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Ракурс

Можливість відправлення французьких військ в Україну допустив президент Еммануель Макрон.

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Це може статися у разі прориву російських окупаційних військ до Києва чи Одеси. Відповідну заяву лідер Франції зробив на зустрічі з парламентськими партіями. Про це повідомило видання L’Independant із посиланням на представника комуністичної партії Франції Фаб'єна Руссела.

Зазначається, що представник ультраправої партії «Національне об'єднання» Джордан Барделла після зустрічі заявив, що «немає жодних обмежень та червоних ліній». Координатор політсили «Нескорена Франція» Мануель Бомпар зазначив, що «приїхав на зустріч занепокоєним і поїхав ще більш занепокоєним».

А представник комуністів Руссел розповів журналістам, що Макрон показав карти можливих нових напрямків ударів росіян. Французький президент згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту у бік Одеси або у бік Києва.

Нагадаємо, 27 лютого в Парижі відбулася зустріч європейських лідерів з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. На цьому заході обговорювали подальшу підтримку України у боротьбі з росією. Після зустрічі Макрон заявив, що в Єлисейському палаці союзники обговорювали можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну, але не дійшли консенсусу з цього питання.

Згодом низка країн та НАТО почали заперечувати можливість відправки своїх військових до зони бойових дій в Україні. Видання Le Monde повідомило, що Франція й Канада розглядають можливість виправляння до України своїх військових, але вони не братимуть безпосередньої участі в бойових діях.

Джерело: L’Independant