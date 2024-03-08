Мобільні укриття від Червоного Хреста з’явилися на Дніпропетровщині. Фото: IFRC Ukraine

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Товариство Червоного Хреста України реалізовувало проект зі встановлення мобільних укриттів у Дніпропетровській області.

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Минулого тижня перші бетонні укриття прибули на Дніпропетровщину. Їх, зокрема, вже розмістили у Нікополі, Кривому Розі та Дніпрі. Про це представництво Червоного Хреста IFRC Ukraine повідомило у Facebook.

Ці бетонні укриття — це споруди цивільної оборони, які призначені забезпечити захист людей під час повітряної тривоги у відкритих громадських місцях — автобусних зупинках, місцевих ринках та місцях масового скупчення людей. Кожне укриття має площу 10 кв. м й може вмістити від 10 до 15 осіб одночасно.

Наголошується, що цей проект реалізується Товариством Червоного Хреста України за підтримки Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Нагадаємо, 22 листопада Червоний Хрест відкрив новозбудований прихисток для внутрішньопереміщених осіб у Чернігові. Новосели прихистку також отримали кухонні, продуктові набори та іншу гуманітарну допомогу від МФТЧХіЧП.