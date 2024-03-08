Ракурсhttps://racurs.ua/
Мобильные укрытия от Красного Креста появились в Днепропетровской области. Фото: IFRC Украина
Украинский Красный Крест установил мобильные укрытия на Днепропетровщине (ФОТО)https://racurs.ua/n193118-ukrainskiy-krasnyy-krest-ustanovil-mobilnye-ukrytiya-na-dnepropetrovschine-foto.htmlРакурс
Товариство Червоного Хреста України реалізовувало проект зі встановлення мобільних укриттів у Дніпропетровській області.
.
Минулого тижня перші бетонні укриття прибули на Дніпропетровщину. Їх, зокрема, вже розмістили у Нікополі, Кривому Розі та Дніпрі. Про це представництво Червоного Хреста IFRC Ukraine повідомило у Facebook.
Ці бетонні укриття — це споруди цивільної оборони, які призначені забезпечити захист людей під час повітряної тривоги у відкритих громадських місцях — автобусних зупинках, місцевих ринках та місцях масового скупчення людей. Кожне укриття має площу 10 кв. м й може вмістити від 10 до 15 осіб одночасно.
Наголошується, що цей проект реалізується Товариством Червоного Хреста України за підтримки Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
Нагадаємо, 22 листопада Червоний Хрест відкрив новозбудований прихисток для внутрішньопереміщених осіб у Чернігові. Новосели прихистку також отримали кухонні, продуктові набори та іншу гуманітарну допомогу від МФТЧХіЧП.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...